Hatay'ın Erzin ilçesinde kamyonetle otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'ın Erzin ilçesinde kamyonetle otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Hatay'ın Erzin ilçesinde kamyonetle otomobil çarpıştı: 5 yaralı

6 saat önce

Hatay'ın Erzin ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde kamyonetle otomobil çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]

Hatay'ın Erzin ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kadir D. yönetimindeki 06 BA 9790 plakalı kamyonet, İstasyon Caddesi Hanif Soylu Bulvarı yakınlarında Murat Hakan G yönetimindeki 06 AG 4436 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Ferhan Kurt, Figen Karahan ve Hülya Yücebaşoğlu, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılarak Erzin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapatılan cadde, araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

Hatay, Erzin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 08:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlık müjdesini verdiği Suriyeli Mahmud, duygularını anlattı
Aksaray'da koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan Çinli turistler temiz çıktı AFAD ekipleri zamanla yarıştı! 12 yaşındaki Mustafa Emir'in kurtarılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti birlik olduğunda neleri başarabileceğini bir kez daha göstermiştir

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 03:11:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatay'ın Erzin ilçesinde kamyonetle otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]