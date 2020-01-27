Hatay'ın Erzin ilçesinde kamyonetle otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Hatay'ın Erzin ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kadir D. yönetimindeki 06 BA 9790 plakalı kamyonet, İstasyon Caddesi Hanif Soylu Bulvarı yakınlarında Murat Hakan G yönetimindeki 06 AG 4436 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Ferhan Kurt, Figen Karahan ve Hülya Yücebaşoğlu, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılarak Erzin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapatılan cadde, araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.