Hatay'da narenciye bahçesinden plastik kasa çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da narenciye bahçesinden plastik kasa çalan şüpheli yakalandı

19.08.2022 09:50
Hatay'da narenciye bahçesinden plastik kasa çalan şüpheli yakalandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde narenciye bahçesinden plastik kasaları çalan zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde narenciye bahçesinden plastik kasaları çalan zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir narenciye bahçesinden 1000 plastik kasanın çalınmasıyla ilgili şüpheli R.Y. yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlının saklandığı adresi belirleyen polis, düzenlediği operasyonla R.Y'yi gözaltına aldı.

Adreste ele geçirilen çalıntı kasalar da sahibine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Erzin, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da narenciye bahçesinden plastik kasa çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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