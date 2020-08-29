Hatay'ın eşsiz lezzetlerinden 'Kağıt Kebabı' tescillendi - Son Dakika

- Hatay'ın eşsiz lezzetlerinden 'Kağıt Kebabı' tescillendi

Gastronomi kenti Hatay'ın eşsiz lezzeti: 'Kağıt kebabı'

HATAY - Gastronomi kenti Hatay'ın eşsiz lezzetlerinden olan 'Kağıt Kebabı' tescillendi.

Eşsiz lezzetiyle damaklarda ayrı bir tat bırakan, gastronomi kenti Hatay'ın sayısız lezzetlerinden biri olan 'Kağıt Kebabı', Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimleriyle tescillendi. Hatay'da gerçekleşecek olan EXPO 2021 öncesi tescillenen kağıt kebabı, esnafın da yüzünü güldürdü.

35 yıldır kağıt kebabı işiyle uğraşan usta Hasan Kılıç, kağıt kebabının en çok tercih edilen yemekler arasında olduğunu söyledi. Usta Kılıç, "1970 yılından bu yana dededen toruna bu lezzeti sürdürüyor, kağıt kebabı üzerine çalışıyoruz. En çok tercih edilen yemeğimiz kağıt kebabıdır. İçerisine maydanoz, biber, sarımsak ve kara biber koyuyoruz sonra güzel bir karıştırıyoruz. Ondan sonra yağlı kağıdımızı altına açıyoruz. Taş fırınlarımızda da pişiriyoruz. Piştikten sonrada sıcak sıcak müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz" dedi.

Kağıt kebabı ile tepsi kebabı arasında malzeme farkının olmadığına değinen Hasan Kılıç, kağıt kebabının kendi yağıyla pişmesi sonucu daha lezzetli olduğunu anlattı. EXPO 2021 önce Hatay'a özgü lezzetin tescillenmesinden dolayı gurur duyduklarını ifade eden usta Kılıç, "Tepsi kebabı ile kağıt kebabının yapılışları aynı ve malzemeleri de aynıdır. Tepsi kebabında sadece salça koyuluyor ve sulu çıkıyor biraz, kağıt kebabı ise kendi yağında daha kuru oluyor. Çoğunlukta hizmet olarak kağıt kebabımız daha çok tercih ediliyor. Çünkü kağıt kebabı daha lezzetli, etin kendi lezzetiyle, salça suyu olmadan piştiği için kağıt kebabını daha çok öneriyoruz. Kağıt kebabı Antakya'nın meşhur bir yemeğidir. Kağıt kebabının Antakya'ya ait olduğu tescillendi. Yani çevre illerden de söylüyoruz kağıt kebabı bizim falan ama bu Antakya'ya ait bir yöresel yemek türüdür ve başka bir yerde bu lezzeti alamazsınız. EXPO 2021 öncesi Hatay'ın kağıt kebabı tescillendi, bize özgü bir yemeğimizdir ve bu olaydan dolayı gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Kağıt kebabının yapılışı ve pişme süresi

Kağıt kebabının yapılış aşamalarını ve pişme süresini aktaran usta Ömer Öztürk ise, "Etin kaburga kısmından kesiyoruz. Etimizi daha sonra kıyma haline getiriyoruz. Maydanoz koyuyoruz, taze biber, sarımsak koyuyoruz. Etimizle birlikte malzemelerimizi güzelce bıçak yardımıyla zırhlıyoruz. Tuzunu ve karabiberini de ekledikten sonra güzelce karıştırarak hazır hale getiriyoruz. Daha sonra etimizin altına kağıt kebabı açarak tepsimize yerleştirip fırına gönderiyoruz. 7-8 dakikalık pişme sürecinin ardından müşterilerimize servis ediyoruz" diye konuştu.