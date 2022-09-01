Hatay'da kaçak sigara ve tütün operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da kaçak sigara ve tütün operasyonu

01.09.2022 10:32
Hatay'da kaçak sigara ve tütün operasyonu

Hatay'ın Hassa ilçesinde 10 bin 220 adet kaçak sigara. 157 bin adet makaron ve 250 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde 10 bin 220 adet kaçak sigara. 157 bin adet makaron ve 250 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının dedektifleri JASAT ile Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde sürdürülen çalışmada Hassa ilçesine bağlı Akbez Mahallesinde A.T. adlı şahsın ikametinde yapılan aramada, 10 bin 220 adet kaçak sigara ile 157 bin adet makaron (filtreli sigara kağıdı), 3 adet sigara doldurma makinesi ile 250 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheli A.T ile ilgili adli ve idari işlem başlatıldı. - HATAY

YORUMLAR
500
Ormanlık alanda 322 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ormanlık alanda 322 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Hatay'da ev yangınında mahsur kalan çocukları itfaiye kurtardı Hatay'da ev yangınında mahsur kalan çocukları itfaiye kurtardı
Kaynak: İHA

Hassa, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da kaçak sigara ve tütün operasyonu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:45 Rusya'da bir şüpheli ölüm daha! Dev petrol şirketinin sahibi camdan düşerek yaşamını yitirdi
10:35 Fenerbahçe, Chelsea ile yollarını ayıran orta saha oyuncusu Ross Barkley'i gündemine aldı
10:38 Kötü hastalıklara yakalanma riski çok yüksek! Kan grubu A olanların beyin kanaması geçirme riski 5 kat daha fazla çıktı
10:31 Emre Belözoğlu'na UEFA'dan şok! Teknik direktörlükten men edildi
10:14 KOSGEB'in faizsiz, geri ödemesiz 250 bin liralık hibe desteği başvuruları hakkında yeni gelişme
09:57 İtalyan basını: Zelenski, Toskana'daki lüks villasını Ruslara kiraladı
09:55 Billur Kalkavan hastaneden açıklama yaptı: Yolladığınız her güzel enerji, hücrelerimi iyileştiriyor
09:35 İstanbul Beykoz'da kentsel dönüşüm gerilimi sürüyor! Vatandaşlar zorla dışarı çıkartıldı
09:14 Necmettin Batırel'in faizin yükselmesi için manipülasyon yapmakla suçladığı Özgür Demirtaş yanıt verdi
09:03 İç çamaşırlı paylaşımlarının kaldırılmasına tepki gösteren şarkıcı Aleyna Tilki, Instagram'a meydan okudu: Yenilerini çekip atarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 11:03:53. #1.12#
SON DAKİKA: Hatay'da kaçak sigara ve tütün operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement