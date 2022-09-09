İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ), Akbez ve Girne mahallelerinde C.K. ve B.Y'nin evlerinde sahte içki üretip sattığını belirledi.

Kaynak: AA

Kaçakçılıkla Mücadele, Hassa, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da 4 bin 250 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

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