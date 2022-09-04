Alınan bilgiye göre, Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri ve Akbez Jandarma Karakol Komutanlığı, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Hatay, Hassa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Uyuşturucuyu balkondaki asmaya gizlemiş - Son Dakika

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