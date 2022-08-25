Hatay'da sıkıştırılan beton mikseri kaza yaptı: 1 yaralı

Hatay'ın Hassa ilçesinde beton mikseri başka bir aracın sıkıştırması sonrasında, önce refüje çarptı, sonra yolun karşı şeridine geçerek durabildi. Kazada sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kırıkhan'dan Hassa istikametine giden Ahmet Erkmen idaresindeki 56 KB 647 plakalı beton mikseri, Ardıçlı Mahallesi'nde seyir halinde iken başka bir araç tarafından sıkıştırıldı. Sürücü Erkmen, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında refüje çarpıp aşan beton mikseri yolun karşı şeridine geçerek durabildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen acil sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada yaralanan beton mikseri sürücüsü Ahmet Erkmen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale sonrasında ambulans ile devlet hastanesine götürüldü. Polis ekipleri başka bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemlerini alırken, yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Kazada can kaybı yaşanmazken, karşı şeritten araç gelmemesi büyük bir facianın önüne geçti. - HATAY