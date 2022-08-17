Kızını evlendirmek için kenevir ekmiş - Son Dakika
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Kızını evlendirmek için kenevir ekmiş

17.08.2022 13:29
Kızını evlendirmek için kenevir ekmiş

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir evin bahçesine ekilmiş 72 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir evin bahçesine ekilmiş 72 kök Hint keneviri ele geçirildi. Tutuklanan zanlının, kızını evlendirmek için kenevir ektiğini söylediği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Hassa Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve jandarma dedektifleri tarafından uyuşturucu ile mücadele dahilinde yapılan istihbari çalışmalar sonucu Yukarıkarafakılı Mahallesinde ikamet eden C.T. (44) isimli şahsın evinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği, kubar esrar imal ettiği bilgisi alındı. C.T.'nin evinin bahçesinde yapılan aramada boyları 100 cm ile 200 cm arasında değişen 72 kök kenevir bitkisi ile 95 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.T.'nin nişanlı olan kızını evlendirmek için kenevir bitkisi ekip yetiştirdiğini söylediği öğrenildi.

Jandarmadaki ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli uyuşturucu imal ve ticareti ile yasa dışı ekim suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

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Yusuf dede 40 yıldır günlük tutuyor Yusuf dede 40 yıldır günlük tutuyor
Kaynak: İHA

Kenevir, Hatay, Hassa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kızını evlendirmek için kenevir ekmiş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kızını evlendirmek için kenevir ekmiş - Son Dakika
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