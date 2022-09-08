Hassa'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama - Son Dakika
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Hassa'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

08.09.2022 12:09
Hassa'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Hatay'ın Hassa ilçesinde durdurulan bir otomobilin içerisinde yapılan aramada 402 gram eroin ele geçirildi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde durdurulan bir otomobilin içerisinde yapılan aramada 402 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmada Hassa'da durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobilde yapılan aramada şeffaf poşet içerisinde 402 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan A.Ş. ve M.M.G. adlı 2 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - HATAY

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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Hatay'da eroin ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı Hatay'da eroin ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı
Kaynak: İHA

Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hassa'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hassa'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama - Son Dakika
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