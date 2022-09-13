Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

13.09.2022 14:58
Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Hatay'ın Hassa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ö.C'nin kullandığı 31 U 0809 plakalı otomobil, Dervişpaşa Mahallesi'nde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 31 AIY 722 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın etkisiyle Ö.C'nin idaresindeki araç, savrularak park halindeki 63 ADC 638 plakalı otomobile vurdu.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince Kırıkhan ve Hassa ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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Kaynak: AA

Tragger, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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