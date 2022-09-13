Hatay'da motosiklet çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da motosiklet çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı

13.09.2022 19:42
Hatay'da motosiklet çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı

Hatay'ın Hassa ilçesinde motosiklet çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde motosiklet çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Akbez Mahallesi'nde bir evden motosiklet çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kask takarak yüzünü gizleyip motosiklet çalan şüphelinin H.K. olduğunu belirledi.

Zanlının adresini belirleyen ekipler, düzenlediği operasyonla H.K'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Akbez, JASAT, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da motosiklet çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da motosiklet çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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