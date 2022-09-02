Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor - Son Dakika
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Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor

02.09.2022 19:55
Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.

Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Arpalıuşağı mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Dumanı gören çevredeki vatandaşlar hemen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edilirken, helikopter ile de söndürme çalışmaları başladı. Orman yangınını; 1 helikopter, 5 arazöz, 2 su tankı, 2 kara ekibi, 3 itfaiye, 1 yükleyici, 1 kepçe ile söndürme çalışmaları devam ediyor. - HATAY

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Hatay'dan Barış Mesajları Yükseldi. Savaş: 'Bugün Milat Olsun. Anamıza, Kardeşimize, Sevgilimize Sarıldığımız Gibi Sarılma Günümüz Olsun' Hatay'dan Barış Mesajları Yükseldi. Savaş: 'Bugün Milat Olsun. Anamıza, Kardeşimize, Sevgilimize Sarıldığımız Gibi Sarılma Günümüz Olsun' Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Kaynak: İHA

İtfaiye, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor - Son Dakika
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