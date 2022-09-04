Hatay'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hatay'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

04.09.2022 21:46
Hatay'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ö.F.R'nin kullandığı 79 AAY 867 plakalı otomobil ile M.G. idaresindeki 79 DV 312 plakalı motosiklet, Sapanözü Mahallesi'nde çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü M.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı otomobil sürücüsü Hassa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Hassa, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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