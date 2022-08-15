Hatay'da seyir halindeki tırda çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika
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Hatay'da seyir halindeki tırda çıkan yangın hasara yol açtı

15.08.2022 22:46
Hatay'da seyir halindeki tırda çıkan yangın hasara yol açtı

Hatay'ın Hassa ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangında hasar oluştu.

Hatay'ın Hassa ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangında hasar oluştu.

H.M.K. idaresindeki 79 AAD 833 plakalı tırın lastikleri seyir halindeyken Gaziantep-Hassa kara yolu Deliçay mevkisinde yanmaya başladı.

Durumu fark eden tır sürücüsünün haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dorseye sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü, tırda hasar oluştu.

YORUMLAR
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Otoyolda refüje çarpıp devrilerek yanan tırın sürücüsü öldü. Otoyolda refüje çarpıp devrilerek yanan tırın sürücüsü öldü.
Kaynak: AA

Gaziantep, İtfaiye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da seyir halindeki tırda çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hatay'da seyir halindeki tırda çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika
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