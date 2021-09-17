Hassa ilçesindeki öğretmenevinin geliriyle yapılan yeni bina hizmete açıldı - Son Dakika

Hatay'ın Hassa ilçesindeki öğretmenevinin geliriyle yapılan yeni bina, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Yaklaşık 10 ayda yapımı tamamlanan 4 katlı Hassa Öğretmenevi'nin açılışı, Hatay Valisi Rahmi Doğan ile AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman ve Hüseyin Şanverdi'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Vali Doğan, açılışta yaptığı konuşmada, öğretmenevinin günde 5 bin kişilik yemek çıkartma kapasiteli, 43 odalı olduğunu söyledi.

Yeni binanın yapılış hikayesini de anlatan Doğan, "Buradaki arkadaşlar Zeytindalı Harekat Bölgesi'ndeki bir yemek ihalesini üstlendi. Bunun karşılığında da belirli bir miktar para kazandılar. Bu kazanılan para normal şartlarda havuza toplanıyor. Vekillerimizle yaptığımız istişare neticesinde bu paranın burada kalması ve Hassa'da hizmete dönüşmesine karar verildi. Çok güzel bir şekilde öğretmenevi tamamlandı. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek binanın açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, Hassa Kaymakamı Ahmet Korkmaz, Belediye Başkanı Mehmet Karataş, İl Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko ve AK Parti İl Başkanı Adem Yeşildal da katıldı.