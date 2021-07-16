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Son dakika haberleri: Hassa ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: Hassa ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

16 Temmuz 2021 Cuma 06:15

Son dakika haberlerine göre Hatay'ın Hassa ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Hatay'ın Hassa ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde ormanlık alanda nedeni henüz bilinmeyen yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce çok sayıda arazöz, su tankı, Orman İşletme personeli ve hava aracı sevk edildi.

Gece karadan müdahale edilen orman yangınına sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahale sürüyor.

Son dakika haberleri: Hassa ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Son dakika haberleri: Hassa ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Son dakika haberleri: Hassa ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Son dakika haberleri: Hassa ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Son dakika haberleri: Hassa ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Son dakika haberleri: Hassa ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Son dakika haberleri: Hassa ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kahramanmaraş, Yangın, Hassa, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Hassa ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor - Son Dakika


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