Hatay'ın İki İlçesinde 'Rüzgar' Nedeniyle Okullar Tatil
2 dakika önce
HATAY'da beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle Arsuz ve Belen ilçelerinde okulların yarın tatil edildiği duyuruldu.
HATAY'da beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle Arsuz
ve Belen
ilçelerinde okulların yarın tatil edildiği duyuruldu.
Her iki ilçenin kaymakamlıklarından yapılan açıklamada şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanması muhtemel zorluk ve yaralanmaların önüne geçmek amacıyla tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. - Hatay
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:10 Kaynak: DHA
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