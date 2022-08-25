3 işçinin öldüğü kazada, uçuruma düşen kamyonetten son anda atlayıp kurtuldu - Son Dakika
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3 işçinin öldüğü kazada, uçuruma düşen kamyonetten son anda atlayıp kurtuldu

25.08.2022 10:57

HATAY'ın İskenderun ilçesi Amanos Dağları eteklerinde 3 kişinin öldüğü kazada, taş ocağı işçisi Muhammed Avad (27) uçuruma düşen kamyonetten son anda atlayarak yaralı kurtuldu.

HATAY'ın İskenderun ilçesi Amanos Dağları eteklerinde 3 kişinin öldüğü kazada, taş ocağı işçisi Muhammed Avad (27) uçuruma düşen kamyonetten son anda atlayarak yaralı kurtuldu.

İskenderun ilçesi Karayılan Mahallesi Saylak Tepe mevkisinde, Amanos Dağları eteğindeki taş ocağında çalışan işçileri taşıyan 33 AVZ 915 plakalı kamyonet, aşırı yağış ve sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu uçuruma düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Arama- kurtarma çalışması başlatan ekipler, uçuruma düşmeden son anda kamyonetten atladığı belirlenen Suriye uyruklu Muhammed Avad'ı yaralı halde buldu. Avad, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜEkipler, hurdaya dönen kamyonete vadi tabanında ulaştı. Kamyonette yolculuk yapanlardan Faruk Halis'in (52) cesedi araç yakınlarında bulundu. Araçtaki diğer işçiler Bekir Pişkin (45) ile Vedat Kundakçı'ya (42) ise ulaşamadı. Sağanak ve sisin etkili olduğu bölgede sel ve heyelan riski bulunduğu için arama çalışmalarına 23.30'da ara verildi.Sabah havanın aydınlanmasıyla yeniden başlatılan çalışmada, Pişkin ve Kundakçı'nın cansız bedenlerine ulaşıldı. Vinçle vadi tabanından çıkarılan cesetler, otopsi için morga kaldırıldı. İşçilerin cenazeleri, otopsinin ardından memleketlerine gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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Kaynak: DHA

Amanos Dağları, İskenderun, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 işçinin öldüğü kazada, uçuruma düşen kamyonetten son anda atlayıp kurtuldu - Son Dakika

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