TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU 130 SİKKE İLE 15 OBJE ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU 130 SİKKE İLE 15 OBJE ELE GEÇİRİLDİ

05.08.2022 17:00

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 130 sikke ile 15 obje ele geçirildi.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 130 sikke ile 15 obje ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı olaylarının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde durdurulan bir şüphelinin yanında bulunan çantasında arama yaptı. Ekipler, çanta içerine gizlenmiş vaziyette Roma, Bizans ve Helenistik Döneme ait olduğu değerlendirilen 130 adet sikke ve 15 adet obje ele geçirildi. Olayla ilgili olarak F.A. gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Destek ödemelerinin artırılması balon balığıyla mücadeleyi güçlendirecek Destek ödemelerinin artırılması balon balığıyla mücadeleyi güçlendirecek Hatay'da 130 sikke ile 15 obje ele geçirildi Hatay'da 130 sikke ile 15 obje ele geçirildi
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU 130 SİKKE İLE 15 OBJE ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:33 Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp soyundu! Konuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:14 Mario Balotelli, Sion ile prensip anlaşmasına vardı! Adana Demirspor, transferi onaylarsa İtalyan yıldız İsviçre yolcusu
16:46 Şarkıcı Selena Gomez'den "kilo aldı" eleştirilerine yanıt: Olduğum gibi mükemmelim
16:45 Alman araştırmacılardan bilim dünyasını sallayan çalışma: Kadın ve erkek olmadan bebek üretildi
16:40 4 kamyon çöp çıkan evde yaşayan yaşlı kadın ile 60 ve 55 yaşındaki zihinsel engelli oğullar devlet tarafından koruma altına alındı
16:08 Dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates'in yatı, Muğla'da Emel Sayın Koyu'na demirlenmiş halde bulunuyor
16:03 Cristiano Ronaldo, Vitor Pereira'nın yeni takımına mı gidiyor? Corinthians'ın başkanı resmen duyurdu
16:03 Putin-Erdoğan görüşmesinde dikkat çeken detay: Sehpanın boyutu Avrupa için bir mesaj olabilir mı?
15:38 İstanbul'da alkol alan bir esnaf yoldan geçen kadınlara cinsel organını gösterdi! Polis mahallelinin elinden güçlükle aldı
15:07 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Plea, Mönchengladbach ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 17:46:48. #1.13#
SON DAKİKA: TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU 130 SİKKE İLE 15 OBJE ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement