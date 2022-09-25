İskenderun'da ölen kadının mezar taşında yazan söz, okuyanları düşündürdü

Türkiye'de ve dünyanın çeşitli bölgelerinde mezarlık ritüelleri arasında mezar taşları yer alıyor. Bazı insanlar, henüz hayattayken mezar taşlarına ne yazılacağına karar veriyor. O isimlerden biri Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1923 yılında doğan Verdi Yıldırım oldu.

1994 YILINDA HAYATINI KAYBETTİ

1994 yılında 71 yaşında hayatını kaybeden Yıldırım'ın ölmeden önce çocuklarına vasiyet ettiği ve yazının bu şekilde mezar taşına yazdırıldığını öğrenildi. Kadının, bu yolla kendisinden gelecek nesillere dünyanın aslında geçici olduğunu hatırlamak istediği belirtildi.

"KİMSE ÇARE BULAMAZ ÖLÜM"

Sosyal medyada ve çeşitli sitelerde de daha önce paylaşılan not şu şekilde: "Bak şu dünyanın haline. Hiç kimse çare bulamaz ölüme. Ne gelirse haktan gelir, sabredelim gönül elden ne gelir."