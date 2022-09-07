KAYIP İNEK KUYUDA BULUNDU, OPERASYONLA KURTARILDI

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 2 gündür kayıp olan inek, kuyuya düşmüş halde bulundu. İnek, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Aşkarbeyli Mahallesi'nde Ali Aras'a ait inek, 2 gün önce kayboldu. Aras, evinden uzakta bir kuyu içerisinde iki gün sonra bulduğu ineğini kurtarmak için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, bölgeye itfaiye ve iş makinesi ekipmanlarıyla geldi. Bulunan kuyunun giriş kısmı biraz genişletildikten sonra çukurdaki inek, itfaiye erinin kuşak bağlamasından sonra kuyudan çekilerek çıkartıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kurtarılan inek, veteriner kontrolünden sonra Ali Aras'ın ahırındaki yerine götürüldü. İneğine kavuşan Ali Aras, günlerdir aradığını bulunca çok sevindiğini belirterek, "Çok şükür sağlıklı. İtfaiye ekibine de teşekkür ediyorum, kurtararak bana teslim ettiler.?