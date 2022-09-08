Operasyonlar kapsamında, polis ekiplerince 15 ev ve 1 iş yerinde 136,2 litre içime hazır sahte içki ile 4 bin 400 litre fermente edilmiş sahte içki ele geçirildi.

İşlemleri tamamlanan 3 şüpheliden 1'inin 6 Eylül'de sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanmasının ardından, emniyetteki 7 kişi ve daha sonra gözaltına alınan 3 zanlı da adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

İskenderun, Eylül, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da sahte içki satışı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi daha tutuklandı - Son Dakika

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