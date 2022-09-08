Hatay'da sahte içki satışı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi daha tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da sahte içki satışı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi daha tutuklandı

08.09.2022 10:32

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 3 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından sahte içki sattıkları iddiasıyla 4 şüpheli daha tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 3 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından sahte içki sattıkları iddiasıyla 4 şüpheli daha tutuklandı.

İskenderun ilçesinde, 4 Eylül'de sahte içkiden zehirlenen 12 kişiden 3'ünün hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 6 Eylül'de gözaltına alınan 10 kişinin ardından 3 şüpheli daha sahte içki sattıkları iddiasıyla yakalandı.

İşlemleri tamamlanan 3 şüpheliden 1'inin 6 Eylül'de sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanmasının ardından, emniyetteki 7 kişi ve daha sonra gözaltına alınan 3 zanlı da adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece, soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 5'e yükseldi.

Operasyonlar kapsamında, polis ekiplerince 15 ev ve 1 iş yerinde 136,2 litre içime hazır sahte içki ile 4 bin 400 litre fermente edilmiş sahte içki ele geçirildi.

Sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 9 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Hatay Valiliği, 4 Eylül'de sahte içki kullanımının ardından zehirlendikleri şüphesiyle kentteki hastanelere başvuran 12 kişiden 3'ü yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'inin tutuklandığı, 2'sinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 7'sinin de emniyetteki işlemlerinin sürdüğü açıklamada bildirilmişti.

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Kaynak: AA

İskenderun, Eylül, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da sahte içki satışı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi daha tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da sahte içki satışı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi daha tutuklandı - Son Dakika
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