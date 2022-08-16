Hatay'da 6. Yörük Türkmen Şöleni yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da 6. Yörük Türkmen Şöleni yapıldı

16.08.2022 17:27
Hatay'da 6. Yörük Türkmen Şöleni yapıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6. Yörük Türkmen Şöleni düzenlendi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6. Yörük Türkmen Şöleni düzenlendi.

Abacılı Yörük-Türkmen Derneğince (ABADER), Amanos Dağları'nın eteğindeki Çamlıca Yaylası'nda organize edilen etkinlikte, yerel sanatçılar türkü söyledi.

Şölene katılan vatandaşlar, halay çekerek eğlendi.

ABADER Başkanı Duran Bilgin, Türk kültürünün ve geleneğinin yaşatılmasını amaçladıklarını belirterek, Amanoslar'ın terörden temizlenmesinde emeği geçen güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Etkinliğe, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin ve İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı da katıldı.

YORUMLAR
500
İskenderun'da uyuşturucu ve ruhsatsız silahla yakalanan 3 zanlı gözaltına alındı İskenderun'da uyuşturucu ve ruhsatsız silahla yakalanan 3 zanlı gözaltına alındı
Kaynak: AA

Amanos Dağları, İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da 6. Yörük Türkmen Şöleni yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:11 "Türkiye ve Rusya, ikinci parti S-400 sevkiyatı için anlaştı" iddiası sonrası Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan S-400 açıklaması
17:00 Brezilyalı model, Neymar'ın mesajlarını ifşa etti: Gel daha yakından bak
16:29 Pakistan'da tankerle otobüsün çarpıştığı korkunç kazada onlarca kişi öldü
16:10 İngiltere'de ağız kanseri olan genç kızın dilini kasık etiyle tedavi ettiler
16:07 Denizli'nin konuştuğu olay! İmam ve müezzinlerin escort kadınlarla birlikte oldukları öne sürüldü
16:03 Fenerbahçe'nin forveti Avrupa'ya transfer oldu!
16:19 Davada sürpriz gelişme! Elon Musk, Twitter'ı köşeye sıkıştırdı
15:54 Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da fatura teknik direktör Sami Uğurlu'ya kesildi
15:34 Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü! 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 17:27:38. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da 6. Yörük Türkmen Şöleni yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement