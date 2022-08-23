İskenderun Adliyesi'nde çalışanlar ve vatandaşlar, saat 14.00 sıralarında binanın bodrumundan dumanlar yükseldiğini fark etti. Bu sırada adliyede olan Erzin İtfaiye Amiri Hüseyin Yıldız , bodrum kata inerek alevlere yangın tüpüyle müdahale etti. İhbar üzerine binaya itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü.Yangının, ilk incelemelere göre elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

Kaynak: DHA

İskenderun, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İskenderun Adliyesi'nde yangın paniği - Son Dakika

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