İskenderun Adliyesi'nde yangın - Son Dakika
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İskenderun Adliyesi'nde yangın

23.08.2022 14:20

Hatay'ın İskenderun ilçesinde adliye binasının elektrik cihazlarının bulunduğu depoda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde adliye binasının elektrik cihazlarının bulunduğu depoda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

İskenderun Adliye binasının altında bulunan depoda yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören görevlilerin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdüler. Depoda maddi hasara neden olan yangının çıkış sebebini belirlemek için polis ve itfaiye ekipleri araştırma başlattı. - HATAY

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Kaynak: İHA

İskenderun, İtfaiye, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İskenderun Adliyesi'nde yangın - Son Dakika

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