İskenderun Adliye binasının altında bulunan depoda yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören görevlilerin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdüler. Depoda maddi hasara neden olan yangının çıkış sebebini belirlemek için polis ve itfaiye ekipleri araştırma başlattı. - HATAY

Kaynak: İHA

İskenderun, İtfaiye, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İskenderun Adliyesi'nde yangın - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.