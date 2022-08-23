İskenderun Adliyesi deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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İskenderun Adliyesi deposunda çıkan yangın söndürüldü

23.08.2022 13:54
İskenderun Adliyesi deposunda çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde adliyenin elektrik cihazlarının da bulunduğu depoda çıkan yangın söndürüldü.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde adliyenin elektrik cihazlarının da bulunduğu depoda çıkan yangın söndürüldü.

İskenderun Adliyesi'nde elektrik cihazlarının da bulunduğu deponun havalandırma pencerelerinden duman çıktığını görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Depoda hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskenderun Adliyesi deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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