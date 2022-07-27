Hatay'da atölyede hızara kapılan işçi öldü - Son Dakika
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Hatay'da atölyede hızara kapılan işçi öldü

27.07.2022 15:41
Hatay'da atölyede hızara kapılan işçi öldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, ağaç kesme atölyesinde hızara kapılan işçi hayatını kaybetti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, ağaç kesme atölyesinde hızara kapılan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Muradiye Mahallesi'ndeki atölyede çalışan Suriye uyruklu Hamid Kasım'ın üzerine henüz bilinmeyen bir nedenle odun devrildi.

Kasım, bu sırada hızara kapıldı.

İhbar üzerine iş yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, yaşamını yitirdiğini belirlediği işçinin cenazesi, işlemler için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: AA

İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da atölyede hızara kapılan işçi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da atölyede hızara kapılan işçi öldü - Son Dakika
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