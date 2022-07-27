Alınan bilgiye göre, Muradiye Mahallesi'ndeki atölyede çalışan Suriye uyruklu Hamid Kasım'ın üzerine henüz bilinmeyen bir nedenle odun devrildi.

Kaynak: AA

İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da atölyede hızara kapılan işçi öldü - Son Dakika

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