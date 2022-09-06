Hatay'da bin 750 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
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Hatay'da bin 750 litre sahte içki ele geçirildi

06.09.2022 11:15
Hatay'da bin 750 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bin 750 litre sahte içki ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bin 750 litre sahte içki ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen uygun olmayan koşullarda yasa dışı olarak üretilen kaçak içki ile mücadelede, İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Büyükdere Mahallesinde bulunan M.T., V.T., Ç.Y. ve T.T. isimli şahısların evlerinde sahte içki imalatı yaparak satışa sunduğu bilgisine ulaşıldı.

Belirlenen ev ve eklentilerinde yapılan aramada bidonlar içerisinde bin 500 litre, damacanalar içerisinde 250 litre sahte rakı olmak üzere toplam bin 750 litre sahte içki, 1 adet ocak, 1 adet kazan ele geçirildi.

4 şüpheli gözaltına alındı. - HATAY

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, İskenderun, Jandarma, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da bin 750 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da bin 750 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
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