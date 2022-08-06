Olayla ilgili olarak S.G. ile A.H.K. adlı 2 kişi gözaltına alındı. - HATAY

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Barbaros Mahallesi'nde bulunan S.G.'nin ikametinde yapılan aramada, poşet içerisinde 170 gram esrar ele geçirildi.

Kaynak: İHA

İskenderun, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İskenderun'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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