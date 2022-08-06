İskenderun'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

İskenderun'da uyuşturucu operasyonu

06.08.2022 15:33
İskenderun'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir ikamette yapılan aramada 170 gram esrar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir ikamette yapılan aramada 170 gram esrar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Barbaros Mahallesi'nde bulunan S.G.'nin ikametinde yapılan aramada, poşet içerisinde 170 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak S.G. ile A.H.K. adlı 2 kişi gözaltına alındı. - HATAY

YORUMLAR
500
İskenderun'da bin paket kaçak sigara yakalandı İskenderun'da bin paket kaçak sigara yakalandı Hatay'da 130 sikke ile 15 obje ele geçirildi Hatay'da 130 sikke ile 15 obje ele geçirildi
Kaynak: İHA

İskenderun, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İskenderun'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:43 Galatasaray'dan transfer sezonunun bombaları geldi! Mertens ve Torreira bu akşam aynı uçakla İstanbul'a geliyor
14:29 Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Slovacko ile oynayacağı rövanş maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
14:27 Gaziantep'te yüzlerce küçükbaş besicisi, yolu kapatıp kuzu eti fiyatına getirilen yüzde 25'lik indirimi protesto etti
14:12 Kim Kardashian, 13 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı
13:37 KPSS soruşturmasında ön rapor hazırlandı! 3 soru birebir aynı, 10 soru ise benzer çıktı
13:37 Fırat Aydınus'tan, hakemliği bırakan Cüneyt Çakır ile ilgili bomba iddia: Dünya Kupası'na gitmesine engel oldular
13:29 Erdoğan, Putin'in tahıl gemileri hakkında, "Ne zaman aracılık edeceksiniz?" sorusunu yanıtladı: Bakanlıklarımız çalışıyor
13:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, iptal edilen KPSS'ye ilişkin ilk yorum: ÖSYM, bundan sonra şaibeleri ortadan kaldırarak yoluna devam edecek
12:50 21 yaşındaki genç, doğum gününde geçirdiği feci trafik kazasında hayatını kaybetti
12:18 AK Partili Zeynep Gül Yılmaz, hakaret ettiği polislerin açığa alınması sonrası ilk kez konuştu: Benimle hiçbir ilgisi yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 15:33:27. #1.12#
SON DAKİKA: İskenderun'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement