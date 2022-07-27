Hatay'da otomobilin tamponunda 1 kilo 65 gram esrar bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da otomobilin tamponunda 1 kilo 65 gram esrar bulundu

27.07.2022 12:21
Hatay'da otomobilin tamponunda 1 kilo 65 gram esrar bulundu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otomobilin tamponuna gizlenmiş 1 kilo 65 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otomobilin tamponuna gizlenmiş 1 kilo 65 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe girişinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Narkotik dedektör köpeğinin tepki verdiği aracın ön ve arka tamponunda yapılan aramada, 1 kilo 65 gram esrar bulundu.

Polis ekipleri araçtaki A.K. ve F.E'yi gözaltına aldı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

İskenderun, Narkotik, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da otomobilin tamponunda 1 kilo 65 gram esrar bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:08 Ticarette kar haddi var mı? Hızla artan fiyatlar sonrası Diyanet'ten dikkat çeken fetva!
12:03 Fenerbahçe'nin hedefinde İranlı golcü var! Yıllar önce Rizespor nedeniyle caza almıştı
12:02 Yumurta fiyatlarına tepki gösteren Demet Akalın taksiciden aldığı bilgiyi paylaştı: Suriyelilere bedava yem veriliyor
11:46 Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişikliğe gidildi
11:39 Antalya'da kaçak kazı yapan şahıslara jandarmadan suçüstü!
11:22 Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunu geçmek için bugün Dinamo Kiev ile karşılaşacak! İşte muhtemel 11
11:08 Suluova Belediyesi'nde çalışanların maaşlarına yapılan yüzde 60'lık zam halaylar eşliğinde kutlandı
11:03 Güne yükselişle başlayan gram altın 988 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:50 Fed'in faiz kararları bekleniyor! İşte Dolar/TL kurunda son durum
10:50 İETT otobüsünde skandal! Şoför ve sevgilisi ilişkiye girerken görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 12:21:13. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da otomobilin tamponunda 1 kilo 65 gram esrar bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement