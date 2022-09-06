SAHTE İÇKİ İÇEN KOCA ÖLDÜ, EŞİ YOĞUN BAKIMDA - Son Dakika
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SAHTE İÇKİ İÇEN KOCA ÖLDÜ, EŞİ YOĞUN BAKIMDA

06.09.2022 16:29
SAHTE İÇKİ İÇEN KOCA ÖLDÜ, EŞİ YOĞUN BAKIMDA

HATAY'ın İskenderun ilçesinde Celal Daher (63) içtiği sahte içki sounucu hayatını kaybederken eşi Gülseren Daher (58) tedaviye alındı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde Celal Daher (63) içtiği sahte içki sounucu hayatını kaybederken eşi Gülseren Daher (58) tedaviye alındı.

İskenderun'da yaşayan Celal ve Gülseren Daher çifti, önceki gün aldıkları sahte içkiyi içti. Çift, daha sonra fenalaşınca yakınları tarafından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Celal Daher, yapılan tüm müdahaleye karşın hayatını kaybetti, Gülseren Daher ise yoğun bakımda tedaviye alındı. Celal Daher'in cenazesi İskenderun'da toprağa verilirken babasını kaybeden ve annesinin yoğun bakımda iyileşmesini bekleyen Derya Aslan, "Bizim acımız büyük burada annemizin kendine gelmesi için dua ediyoruz. Herkes dikkat etsin. Bizim canımız yandı yanmaya devam ediyor. Yetkililer de bu konuda gerekeni yapsın istiyoruz? diye konuştu (DHA)

YORUMLAR
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Sahte içkiden koca öldü, eşi yoğun bakımda Sahte içkiden koca öldü, eşi yoğun bakımda Hatay'da bin 750 litre sahte içki ele geçirildi Hatay'da bin 750 litre sahte içki ele geçirildi
Kaynak: DHA

İskenderun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SAHTE İÇKİ İÇEN KOCA ÖLDÜ, EŞİ YOĞUN BAKIMDA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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