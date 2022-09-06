Sahte içki içen evli çiftten adam hayatını kaybetti, kadın yaşam savaşı veriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sahte içki içen evli çiftten adam hayatını kaybetti, kadın yaşam savaşı veriyor

06.09.2022 16:20

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Celal Daher ve eşi Gülseren Daher sahte içki içtikten sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan çiftten Celal Daher hayatını kaybederken, Gülseren Daher ise yoğun bakımda yaşam savaşını sürdürüyor.

İskenderun'da yaşayan Celal ve Gülseren Daher çifti, önceki gün içki içti. Çift, daha sonra fenalaşınca yakınları tarafından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Celal Daher, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, Gülseren Daher yoğun bakımda tedaviye alındı.

"HERKES DİKKAT ETSİN"

Celal Daher'in cenazesi İskenderun'da toprağa verilirken, babasını kaybeden ve annesinin yoğun bakımda iyileşmesini bekleyen Derya Aslan, sahte içki üretenlere tepki göstererek, "Bizim acımız büyük, burada annemizin kendine gelmesi için dua ediyoruz. Herkes dikkat etsin. Bizim canımız yandı, yanmaya devam ediyor. Yetkililer de bu konuda gerekeni yapsın istiyoruz" dedi.

Sahte içki içen evli çiftten adam öldü, kadın yoğun bakımda
Sahte içki içen evli çiftten adam öldü, kadın yoğun bakımda
Sahte içki içen evli çiftten adam öldü, kadın yoğun bakımda
YORUMLAR
500
SAHTE İÇKİ İÇEN KOCA ÖLDÜ, EŞİ YOĞUN BAKIMDA SAHTE İÇKİ İÇEN KOCA ÖLDÜ, EŞİ YOĞUN BAKIMDA Hatay'da bin 750 litre sahte içki ele geçirildi Hatay'da bin 750 litre sahte içki ele geçirildi
Kaynak: DHA

İskenderun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahte içki içen evli çiftten adam hayatını kaybetti, kadın yaşam savaşı veriyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a bir gözdağı daha: Benim bu anlattıklarım bir rüya değil
16:26 Ali Koç, Ankaragücü-Beşiktaş maçında yaşanan saldırıya dair konuştu: Bu saldırı tüm takımlara yapılmıştır
16:23 Gülşen için skandal sözler kullanan Yeniden Refah Partili Ömer Yıldız hakkında suç duyurusu: Katli vaciptir
16:20 İbo'nun kızı Dilan Çıtak'ın transparan pantolonuna yorum yağdı: Bütün için görünüyor
16:20 Sahte içki içen evli çiftten adam hayatını kaybetti, kadın yaşam savaşı veriyor
16:13 Fenerbahçe'den Avrupa Ligi'nde büyük başarı! Listeye giren tek Türk takımı oldu
16:10 Açılışı yapılan köprü kurdelesi kesildikten hemen sonra yerle bir oldu
15:48 Venedik film festivaline Dilan Çiçek Deniz damgası! Güzelliğiyle hayran bıraktı
15:48 İngiltere'nin yeni Başbakanı seçilen Liz Truss, Kraliçe 2. Elizabeth'ten hükümeti kurma yetkisini aldı
16:12 Kemal Kılıçdaroğlu Giresun'da: Bu ülkenin fındık üreticisi kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 16:51:29. #1.12#
SON DAKİKA: Sahte içki içen evli çiftten adam hayatını kaybetti, kadın yaşam savaşı veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement