Güvenlik kameralarının kayıtlarından E.Ç. ve M.P. olduğu belirlenen zanlılar operasyonla yakalandı. Çalınan malzemeler de sahiplerine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Savaş Mahallesi'nde bir iş hanındaki asansör ile bir şirkete ait 240 kilogram demir ve 93 kilogram kablo çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da demir ve kablo çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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