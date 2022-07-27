ATÖLYEDE ÇALIŞAN MOTORLU TESTEREYE ÇARPAN İŞÇİ ÖLDÜ - Son Dakika
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ATÖLYEDE ÇALIŞAN MOTORLU TESTEREYE ÇARPAN İŞÇİ ÖLDÜ

27.07.2022 14:19

HATAY'ın İskenderun ilçesinde dengesini kaybedip, çalışan motorlu testereye çarpan Suriye uyruklu işçi Hamid Kasım (26) yaşamını yitirdi.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde dengesini kaybedip, çalışan motorlu testereye çarpan Suriye uyruklu işçi Hamid Kasım (26) yaşamını yitirdi.

Olay, saat 10.30 sıralarında Muradiye Mahallesi Sanayi Sitesi'nde odun-kömür satışı yapılan iş yerinin atölyesinde meydana geldi. Motorlu testere yakınına dizili odunlar, birden devrildi. Bu sırada makinenin önünde çalışan Hamid Kasım, devrilen odunlar nedeniyle dengesini kaybedip, hareket halindeki testereye çarptı. Ağır yaralanan Kasım, iş yeri sahibi ile diğer çalışanlarının müdahalesiyle İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kasım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

İskenderun, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ATÖLYEDE ÇALIŞAN MOTORLU TESTEREYE ÇARPAN İŞÇİ ÖLDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ATÖLYEDE ÇALIŞAN MOTORLU TESTEREYE ÇARPAN İŞÇİ ÖLDÜ - Son Dakika
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