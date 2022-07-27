ATÖLYEDE ÇALIŞAN MOTORLU TESTEREYE ÇARPAN İŞÇİ ÖLDÜ

HATAY'ın İskenderun ilçesinde dengesini kaybedip, çalışan motorlu testereye çarpan Suriye uyruklu işçi Hamid Kasım (26) yaşamını yitirdi.

Olay, saat 10.30 sıralarında Muradiye Mahallesi Sanayi Sitesi'nde odun-kömür satışı yapılan iş yerinin atölyesinde meydana geldi. Motorlu testere yakınına dizili odunlar, birden devrildi. Bu sırada makinenin önünde çalışan Hamid Kasım, devrilen odunlar nedeniyle dengesini kaybedip, hareket halindeki testereye çarptı. Ağır yaralanan Kasım, iş yeri sahibi ile diğer çalışanlarının müdahalesiyle İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kasım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.