Otomobilin motor bölmesinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Otomobilin motor bölmesinden uyuşturucu çıktı

27.07.2022 12:57
Otomobilin motor bölmesinden uyuşturucu çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde durdurulan otomobilin motor kısmından 1 kilo 65 gram esrar çıktı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde durdurulan otomobilin motor kısmından 1 kilo 65 gram esrar çıktı. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmada İskenderun ilçe girişinde durdurulan otomobilde narkotik köpek eşliğinde yapılan aramada aracın motor kısmına gizlenmiş halde 1 kilo 65 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak araçta bulunan A.K. ile F.E. gözaltına alındı. - HATAY

YORUMLAR
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Hatay'da otomobilin tamponunda 1 kilo 65 gram esrar bulundu Hatay'da otomobilin tamponunda 1 kilo 65 gram esrar bulundu
Kaynak: İHA

İskenderun, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin motor bölmesinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobilin motor bölmesinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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