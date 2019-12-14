Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren İskenderun Demir Çelik Fabrikası (İSDEMİR)... - Son Dakika

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren İskenderun Demir Çelik Fabrikası (İSDEMİR)...
6 saat önce
Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren İskenderun Demir Çelik Fabrikası (İSDEMİR) fırınlarında patlama medyada geldi.
Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 02:53 Kaynak: İHA
Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren İskenderun Demir Çelik Fabrikası (İSDEMİR) fırınlarında patlama medyada geldi. Patlama sonrası bölgeden dumanlar yükselirken, fabrikaya itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı işçilerin olduğu bildirildi - HATAY
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