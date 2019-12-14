Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren İskenderun Demir Çelik Fabrikası (İSDEMİR)... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren İskenderun Demir Çelik Fabrikası (İSDEMİR)... - Son Dakika

Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren İskenderun Demir Çelik Fabrikası (İSDEMİR)...

6 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren İskenderun Demir Çelik Fabrikası (İSDEMİR) fırınlarında patlama medyada geldi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren İskenderun Demir Çelik Fabrikası (İSDEMİR) fırınlarında patlama medyada geldi. Patlama sonrası bölgeden dumanlar yükselirken, fabrikaya itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı işçilerin olduğu bildirildi - HATAY

Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren İskenderun Demir Çelik Fabrikası (İSDEMİR)...

İskenderun, İsdemir, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 02:53 Kaynak: İHA
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