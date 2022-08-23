İskenderun'da 31 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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İskenderun'da 31 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

23.08.2022 12:11
İskenderun'da 31 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hakkında 31 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hakkında 31 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada, hakkında 13 ayrı hırsızlık suçundan 25 yıl 6 ay, görevi yaptırmamak için direnme suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 31 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan C.A. Numune Mahallesi'nde bulunan ikametinin önünde yapılan operasyonla gözaltına aldı.

Firari şüpheli işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İskenderun'da 31 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İskenderun'da 31 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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