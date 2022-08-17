Hatay'da kozmetik malzeme deposu olarak kullanılan evde yangın çıktı - Son Dakika
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Hatay'da kozmetik malzeme deposu olarak kullanılan evde yangın çıktı

17.08.2022 01:15
Hatay'da kozmetik malzeme deposu olarak kullanılan evde yangın çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kozmetik malzeme deposu olarak kullanılan evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kozmetik malzeme deposu olarak kullanılan evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Pirireis Mahallesi'nde kozmetik deposu olarak kullanılan bir evden dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını 2 saatlik müdahale sonrası söndürdü.

Dumandan etkilenen 4 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince tedbir amaçlı İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hasar oluşan evde yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Kaynak: AA

İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da kozmetik malzeme deposu olarak kullanılan evde yangın çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da kozmetik malzeme deposu olarak kullanılan evde yangın çıktı - Son Dakika
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