Hatay'da otel çalışanını darbeden zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da otel çalışanını darbeden zanlı tutuklandı

24.09.2022 15:42
Hatay'da otel çalışanını darbeden zanlı tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, otel çalışanını darbetmesi güvenlik kamerasına yansıyan zanlı tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, otel çalışanını darbetmesi güvenlik kamerasına yansıyan zanlı tutuklandı.

Dumlupınar Mahallesi'nde otelde çalışan A.T, bir kişinin bıçak göstererek kendisini darbettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

A.T'nin şikayeti üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma yaptı.

Güvenlik kameralarından şüphelinin eşkalini belirleyen polis, Ö.E'yi saklandığı adrese düzenlediği operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.E, çıkarıldığı hakimlikçe "yağmaya teşebbüs", "kasten yaralama" ve "iş yeri dokunulmazlığını ihlal" suçlarından tutuklandı.

Otel çalışanının darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Kaynak: AA

Dumlupınar, İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da otel çalışanını darbeden zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da otel çalışanını darbeden zanlı tutuklandı - Son Dakika
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