Dumlupınar Mahallesi'nde otelde çalışan A.T, bir kişinin bıçak göstererek kendisini darbettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Kaynak: AA

Dumlupınar, İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da otel çalışanını darbeden zanlı tutuklandı - Son Dakika

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