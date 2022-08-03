İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan ve hastaneye kaldırılan yaralılardan Fatma Gök müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan iki kişiyi yaptıkları çalışmayla aracın altından çıkardı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Hatay'da otomobille çarpışan motosikletteki kadın öldü - Son Dakika

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