Hatay'da tarihi eser operasyonunda 26 testi ele geçirildi - Son Dakika
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Hatay'da tarihi eser operasyonunda 26 testi ele geçirildi

30.09.2022 11:50
Hatay'da tarihi eser operasyonunda 26 testi ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 26 testi ile parçaları ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 26 testi ile parçaları ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi'nde bir evin bahçesinde tarihi eser arandığı ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi.

Adresteki aramada, şüphelilerin tünel kazdığı bahçede Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, içi boş 26 testi ve parçaları bulundu.

Gözaltına alınan ikamet sahibi İ.E. emniyete götürüldü.

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Kaynak: AA

İskenderun, Hisarcık, Hatay, Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da tarihi eser operasyonunda 26 testi ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da tarihi eser operasyonunda 26 testi ele geçirildi - Son Dakika
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