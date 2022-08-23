Amanos Dağı etiklerindeki İskenderun ilçesinin Sarıseki Mahallesi Atoynağı mevkisinde saat 16.00 sıralarında yol kenarındaki istinat duvarı aşırı yağış nedeniyle çöktü. Kayan duvar, bu sırada yoldan geçen motosikletli Bahri Gündüz'ün üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yol araç geçişine kapanırken, çöken duvarın altından çıkartılan Bahri Gündüz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Amanos Dağı, İskenderun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da istinat duvarı çöktü; 1 ölü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.