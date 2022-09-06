Alınan bilgiye göre, İskenderun'da yaşayan Celal ve Gülseren Daher çifti, önceki gün kendi evlerinde içki içtiler ve bir süre sonra rahatsızlandılar. Yakınları tarafından İskenderun Devlet hastanesine kaldırılan Celal Daher (63) hayatını kaybederken eşi Gülseren Daher (58) yoğun bakımda tedaviye alındı.

Kaynak: İHA

İskenderun, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da sahte içkiden ölüm - Son Dakika

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