Hatay'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika
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Hatay'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

02.09.2022 10:08
Hatay'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Dumlupınar Mahallesi'nde yolda yürüyen Gündüz Aslan'a bir araçtan tabancayla ateş açıldı.

Ağır yaralanan Aslan, olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekibince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlçede kasaplık yaptığı öğrenilen Aslan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ekiplerce 3 şüpheli gözaltına alındı, firari zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: AA

Dumlupınar, İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika
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