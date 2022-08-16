İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi yaptıkları Pirireis Mahallesi ile Sokullu Mehmet Paşa Caddesi'nde şüphelendikleri A.D, S.D. ve K.Ö'yü durdurdu.

Kaynak: AA

İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İskenderun'da uyuşturucu ve ruhsatsız silahla yakalanan 3 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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