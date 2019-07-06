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Hatay'ın İskenderun ilçesinde vatandaşlar kurtuluş günü konserinde coştular

29 dakika önce

Türk ordusunun Hatay topraklarına İskenderun'dan girişinin 81. yıl dönümünde düzenlenen festival kapsamında konser veren Bülent Serttaş İskenderunlulara unutulmaz bir müzik ziyafeti çekti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde vatandaşlar kurtuluş günü konserinde coştular, System.String[]
Türk ordusunun Hatay topraklarına İskenderun'dan girişinin 81. yıl dönümünde düzenlenen festival kapsamında konser veren Bülent Serttaş İskenderunlulara unutulmaz bir müzik ziyafeti çekti.

Türk ordusunun Hatay'a İskenderun üzerinden girişinin 81. yıldönümünün kutlandığı 5 Temmuz turizm kültür ve sanat festivali kapsamında düzenlenen konserde sahne alan ünlü sanatçı Bülent Serttaş İskenderunlulara unutulmaz bir müzik ziyafeti çekti. Geçmiş dönem belediye başkanı tarafından konserlerin iptal edilmesi nedeni ile açık hava konserlerine özlem duyan İskenderunlular Atatürk anıt meydanında düzenlenen konsere büyük ilgi gösterdiler. İskenderun belediye başkanı Fatih Tosyalı konser öncesi yaptığı konuşmada Türk askerinin Hatay'a İskenderun üzerinden girişini ve kurtuluş günü coşkusunun 81. yılında bu önemli günümüzü bir kez daha büyük bir gururla, coşkuyla, sevinçle ve geleceğe olan güvenle kutluyoruz "dedi. Daha sonra sahne alan Bülent Serttaş türkü ve şarkıları İskenderunlularla birlikte söyledi. Sıcak havaya rağmen vatandaşların büyük ilgi gösterdiği konserde İskenderunlular gönüllerince eğlendiler. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:14 Kaynak: İHA
Bülent Serttaş, İskenderun, Hatay, Güncel
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