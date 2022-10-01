Hatay'da gümrük kaçağı 435 kilogram tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Hatay'da gümrük kaçağı 435 kilogram tütün ele geçirildi

01.10.2022 17:58
Hatay'da gümrük kaçağı 435 kilogram tütün ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde gümrük kaçağı 435 kilogram tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde gümrük kaçağı 435 kilogram tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında İskenderun Akarca uygulama noktasında ve Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde takibe aldıkları iki otomobili durdurarak arama yaptı.

Araçlardaki aramada gümrük kaçağı 435 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücüler R.K. ve M.A.Ö'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

İskenderun, Dörtyol, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da gümrük kaçağı 435 kilogram tütün ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hatay'da gümrük kaçağı 435 kilogram tütün ele geçirildi - Son Dakika
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