İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında İskenderun Akarca uygulama noktasında ve Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde takibe aldıkları iki otomobili durdurarak arama yaptı.

Kaynak: AA

İskenderun, Dörtyol, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da gümrük kaçağı 435 kilogram tütün ele geçirildi - Son Dakika

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