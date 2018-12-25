Son Dakika Haberleri: Hatay'ın Kimliği Kaderine Terk Edilmiş"

Hatay'ın Kimliği Kaderine Terk Edilmiş"

1 saat önce

AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı İbrahim Güler, Hatay'ın bir kimliği olduğunu ve bu kimliğin kaderine terk edildiğini söyledi.

Hatay'ın Kimliği Kaderine Terk Edilmiş
AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı İbrahim Güler, Hatay'ın bir kimliği olduğunu ve bu kimliğin kaderine terk edildiğini söyledi.

Güler, Antakya ilçesinde bir restoranda kentteki eski belediye başkanları ile bir araya geldi.

Seçim çalışmaları ve kentte yapılması gerekenlerle ilgili katılımcılarla fikir alışverişinde bulunan Güler, Hatay'ın hizmetlerden yoksun bırakıldığını, kent kimliğinin üstü toz ve kaderine terk edildiğini kaydetti.

Bu tozu kaldırmak için geleceklerini belirten Güler, "Biz, milletimizle, kurucu üyelerimizle bu partinin kök salmasında bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan dava büyüklerimizle beraber, Hatay'ın kimliğinin üstündeki tozu üfürüp ortaya çıkaracağız inşallah." diye konuştu.

Güler, 31 Mart yerel seçimlerinin ülke üzerinde oynanan oyunlarında son bulması için de önem arz ettiğini vurgulayarak şunları konuştu:

"Bu seçimde, hedeflenenler ve ülkemizde başaramadıkları o operasyonlarla alakalı ya tamamen ümitlerini kesip çekip gidecekler, ya da 'acaba bir kez daha mı denesek?' diye ümitlenecekler. O yüzden biz 31 Mart'ta çalışırken işin bu yönünü aklımızda tutmamız lazım. Bu kısım hep hafızamızda tazeliğini koruması lazım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:38 Kaynak: AA

Antakya, İbrahim Güler, Hatay, Güncel
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