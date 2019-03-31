Son Dakika Haberleri: Hatay'ın Kırıkhan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Hatay'ın Kırıkhan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

2 saat önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ayhan Yavuz kazandı.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ayhan Yavuz kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ayhan Yavuz 32 bin 350, İYİ Parti adayı Erhan Yavuzyılmaz 21 bin 188, BBP adayı Hasan Kelce 565 oy aldı.

-Yavuz'un özgeçmişi-

1965 yılında Kırıkhan'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kırıkhan'da tamamladı. 9 Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Muhasebe Yüksekokulunda okudu ve kendi alanında yüksek lisans yaptı. Siyasete DYP saflarında başlayarak ilçe başkanlığı dahil çeşitli görevler aldı. 2009 yılında AK Parti saflarına katılarak 2014 yılında yapılan mahalle idareler seçiminde Kırıkhan AK Parti belediye başkanı olarak seçildi, halen görevine devam etmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:50 Kaynak: AA

Ayhan Yavuz, Hatay, AK Parti, Kırıkhan, Güncel
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