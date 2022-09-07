İş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

07.09.2022 08:57
İş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenerek gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenerek gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince hırsızlık olaylarını önlemeye ve şüphelileri yakalamaya yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, Menderes Mahallesi Yeni Sanayi Sitesinde meydana gelen iki ayrı iş yerinden hırsızlık olayı ile ilgili şüphelilerin T.G. ve K.M. olduğu tespit edildi.

Şüpheli T.G. gözaltına alınırken, çalınan radyatör ve motor parçaları bulunarak sahibine teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen T.G. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkhan, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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